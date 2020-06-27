За сутки в России от коронавируса вылечились 9200 человек

https://static.news.ru/photo/6bb1b7ec-b84e-11ea-acaa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

За прошедшие сутки из российских больниц выписали 9200 человек с ранее подтверждённым диагнозом COVID-19. Всего за время пандемии с коронавирусной инфекцией справились 393 352 жителя России.

По состоянию на 27 июня в России число вылечившихся от коронавируса пациентов выросло до 393 352 человек (+9200 за сутки), — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

По данным оперштаба, число выздоровевших превысило 62% от общего количества заразившихся коронавирусом в РФ.

Во время пандемии коронавирус выявили у 627 646 жителей российских регионов (+6852 за сутки), от инфекции скончались 8969 человек (+188 за сутки).

Как писал NEWS.ru, наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки выявили в Москве (750), в Подмосковье (366) и в ХМАО (280). В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса также сообщили, что наименьшее число случаев за сутки зафиксировано в Еврейской автономной области (4), Севастополе (3) и Чукотском автономном округе (2).