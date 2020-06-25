За сутки в России от коронавируса вылечились 8988 человек

https://static.news.ru/photo/7ad06ed8-b783-11ea-822a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие сутки из российских больниц выписали 8988 пациентов с ранее подтверждённым диагнозом COVID-19. Всего в стране число выздоровевших от коронавируса увеличилось до 384 152 человек.

По состоянию на 26 июня от коронавируса выздоровели 384 152 человека (+8988 за сутки), — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За время пандемии коронавирусом в России заразились 620 794 человека (+6800 за сутки), умер от инфекции 8781 человек (+176 за сутки).

Как писал NEWS.ru, за минувшие сутки в Москве 1997 пациентов с коронавирусом успешно прошли лечение и выписаны из больниц. Теперь общее число москвичей, победивших болезнь, превышает 144 тысячи. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что выздоровевшим пациентам предлагают стать донорами плазмы. Также переболевшим коронавирусом людям советуют вступить в ряды социальных волонтёров, помогающих пациентам, которые лечатся на дому.