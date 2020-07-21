За сутки в России коронавирусом заболели 5842 человека

https://static.news.ru/photo/3c659ec0-cb29-11ea-aa7e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

За прошедшие сутки в российских регионах коронавирус официально подтвердили у 5842 человек. Всего за период пандемии COVID-19 выявлен у 783 328 жителей РФ.

По состоянию на 21 июля в России коронавирус выявлен у 783 328 человек (+5842 за сутки), — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Полностью вылечились от COVID-19 в РФ 562 384 человека (+8782 за сутки), скончались от инфекции 12 580 человек (+153 за сутки).

Как писал NEWS.ru, за время циркуляции в России у коронавируса выявлены лишь небольшие изменения, сообщили в Роспотребнадзоре. На настоящий момент в РФ прочитаны полные геномы для 281 изолята нового коронавируса, которые были выделены в разные временные точки от начала выявления патогена на территории страны. Во всех российских регионах с начала эпидемии у инфицированных берутся пробы. Эти образцы направляют в референс-центр по мониторингу за коронавирусными инфекционными болезнями ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор». Ежемесячно осуществляется чтение 150 геномов возбудителя и проводится углублённый генетический анализ.