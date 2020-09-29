За сутки в России коронавирус выявили у 8481 человека

https://static.news.ru/photo/f65e4198-02f0-11eb-abd7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие сутки коронавирус официально подтвердили у 8481 жителя 84 российских регионов. Всего в РФ выявлено 1 176 286 заболевших COVID-19.

По состоянию на 30 сентября в России коронавирус выявлен у 1 176 286 человек (+8481 за сутки), — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За время пандемии от коронавируса в РФ излечились 958 257 человек (+5858 за сутки), скончались — 20 722 пациента российских больниц (+177 за сутки).

Как писал NEWS.ru, за прошедшие сутки на территории Москвы медики выявили 2308 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. За всё время пандемии в городе подтвердили заболевание у 292 601 человека. Об этом 30 сентября сообщили представители столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19.