YouTube без объяснения причин заблокировал телеканал ГТРК «Башкортостан»

Видеохостинг YouTube без объяснения причин закрыл доступ к каналу ГТРК «Башкортостан», об этом говорится на сайте телеканала. Руководство телеканала сообщило, что никаких предупреждающих сообщений о возможной блокировке или нарушений правил платформы не приходило. На момент блокировки канал имел более 280 тысяч подписчиков.

Сегодня, 16 апреля, ночью видеохостинг YouTube без объяснения причин заблокировал канал филиала ВГТРК ГТРК «Башкортостан». При этом каких-либо официальных писем или сообщений о нарушениях нам не приходило, — говорится в сообщении.

Американская компания Google, которой принадлежит видеохостинг YouTube, ранее заблокировала канал «Дума ТВ». На нём были размещены эксклюзивные комментарии депутатов, трансляции пленарных заседаний и общественно-политические программы. Роскомнадзор потребовал от американской компании восстановить доступ к каналу Госдумы и объяснить причину блокировки. В РКН пояснили, что Google открыто придерживается «антироссийской позиции в информационной войне».

В американской компании Google LLC заявили, что блокировка канала Госдумы РФ на платформе YouTube связана с соблюдением IT-гигантом законодательства о санкциях и правилах торговли.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала мнение, что YouTube вскоре может быть заблокирован в России, и посоветовала пользователям незамедлительно принять меры, чтобы не лишиться материалов на платформе.