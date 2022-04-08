Американская компания Google, которой принадлежит видеохостинг YouTube, заблокировала канал «Дума ТВ», сообщается в Telegram-аккаунте нижней палаты парламента. На канале были эксклюзивные комментарии депутатов, трансляции пленарных заседаний и общественно-политические программы.

Google заблокировал YouTube-канал «Дума ТВ». На нём было более 145 тысяч подписчиков, а наши видео суммарно набрали более 100 млн просмотров, — говорится в сообщении.

Команда «Дума ТВ» призвала своих зрителей подписываться на канал на других площадках, в частности на Rutube и во «ВКонтакте».

Телеканал «Дума ТВ» был создан Государственной думой в 2017 году, его целью было информирование российских граждан о деятельности нижней палаты парламента.

С начала военной операции России на Украине YouTube заблокировал несколько российских информационных ресурсов. Под ограничения, в частности, попали холдинг МИА «Россия сегодня», государственное агентство ТАСС, ВГТРК, Первый канал, РБК, РЕН ТВ, НТВ, «Москва 24».

Заместитель председателя комитета по экономической политике Артём Кирьянов ранее заявил, что YouTube находится в шаге от блокировки в России. По словам депутата, поводом для этого может стать блокировка российских каналов и распространяющиеся через сайт призывы к массовым беспорядкам.