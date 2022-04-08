Google объяснил блокировку YouTube-канала Госдумы

В американской компании Google LLC заявили, что блокировка канала Госдумы РФ на платформе YouTube связана с соблюдение IT-гигантом законодательства о санкциях и правилах торговли, сообщает «Интерфакс» с ссылкой на пресс-службу компании.

Google соблюдает все применимые законы о санкциях и соблюдении правил торговли. Если мы обнаружим, что учетная запись нарушает Условия обслуживания (Terms of Service), мы примем соответствующие меры, — говорится в сообщении.

Google 9 апреля заблокировал YouTube-канал «Дума ТВ», на котором публиковались эксклюзивные комментарии депутатов, трансляции пленарных заседаний и общественно-политические программы. Команда канала призвала своих зрителей подписываться на них на других площадках, в частности на Rutube и во «ВКонтакте».

После этого Роскомнадзор призвал IT-гиганта вернуть доступ к каналу государственного органа и объяснить причину блокировки. В ведомстве подчеркнули, что Google «поддерживает антироссийскую позицию в развязанной Западом информационной войне», а YouTube, в свою очередь, является «ключевой площадкой для распространения фейков» о Вооружённых силах России и спецоперации на Украине.

На блокировку думского канала среагировала комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. По словам её председателя Василия Пискарёва, действия Google дают все основания для максимально жёстких мер реагирования, в том числе для ограничения всех способов заработка компании на территории России.