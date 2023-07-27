ВСУ пустили в ход резервы: новости СВО на вечер 27 июля Последние новости об СВО на Украине

Фото: МО Украины

Газета Financial Times сообщила со ссылкой на украинских военнослужащих, что ВСУ в рамках наступления задействовали некоторые резервы на Южном направлении. По информации издания, эти маневры было выполнены тайно.

До этого появилась информация, что в ходе контрнаступления ВСУ была потеряна почти пятая часть снаряжения, полученного Киевом от стран НАТО.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук сообщил, что подготовленные резервы ВСУ для продолжения наступления в зоне СВО составляют 30–40 тысяч человек. По его словам, попытка украинских военных нанести анонсированный на Западе основной удар приведет к новым потерям ВСУ.

Президент России Владимир Путин рассказал, что наступательная активность Вооруженных сил Украины фиксируется на Запорожском направлении. По его словам, интенсивность боевых действий в последние дни значительно возросла, однако атаки ВСУ успеха не возымели.

Как подчеркнул президент, накануне в ходе боестолкновений на Запорожском направлении ВСУ потеряли более 200 солдат. При этом потери российской армии, по словам Путина, в 10 раз меньше. 27 июля украинские подразделения попытались повторить вылазку, чтобы вернуть оставленную на поле боя технику, однако снова были разбиты.

Российский лидер также заявил, что в ходе боев на Запорожском направлении ВСУ потеряли значительное число бронетехники. В частности, российские войска ликвидировали 26 танков ВСУ.

Военный корреспондент Евгений Поддубный рассказал, что ВСУ несут большие потери в районе населенного пункта Работино на Запорожском направлении. По его словам, командование ВСУ бросило в атаку личный состав 116 бригады. Рота потеряла 70% военных, что подтвердили пленные украинские солдаты.

Фото: МО Украины

По данным Минобороны, Вооруженные силы РФ нанесли удары по аэродромам ВСУ, на которых хранилась западная техника. В Хмельницкой области были уничтожены склады с авиационным топливом. В ведомстве отметили, что цель ударов достигнута, все назначенные объекты поражены.

В Минобороны отметили, что в течение суток Вооруженные силы Украины предпринимали безуспешные попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях. Всего за прошедшие сутки было уничтожено около 700 украинских военнослужащих.

Financial Times отметило, ссылаясь на участников военной операции, что контрнаступление ВСУ, которое долго обсуждали в Киеве, на практике оказалось плохо подготовленной авантюрой. По словам бойцов, случаи дружественного огня были нормой, а атаки превращались в спасательные операции.

Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что представители большинства европейских стран изменили свое отношение к украинскому конфликту и хотят скорейшего его завершения. По его словам, причиной тому стал провал контрнаступления ВСУ.

По мнению Макгрегора, США следует учесть позицию России и признать, что у нее «есть законные интересы на Украине». Кроме того, Вашингтону необходимо объявить, что Украина должна иметь нейтральный статус при любом исходе переговоров. Однако президент США Джо Байден не желает делать это, заявил Макгрегор.

Двух украинских разведчиков приговорили к 15 годам колонии за шпионаж и причастность к гибели российских военных в зоне спецоперации, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. Злоумышленников задержали в 2022 году.

Сотрудники ФСБ также задержали украинского диверсанта, который намеревался устроить взрыв на одном из кораблей Черноморского флота. У него изъяли два самодельных взрывных устройства общей мощностью 1 кг в тротиловом эквиваленте.

В Брянской области ФСБ задержала россиянина, который готовился воевать за Украину

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