Врачи: «побочек» от российской вакцины от COVID-19 у добровольцев нет

https://static.news.ru/photo/354a1368-b991-11ea-9ef4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нежелательных побочных эффектов от российской вакцины от коронавируса у добровольцев, принимающих участие в её испытаниях, не зафиксировано, сообщили в Главном военном госпитале имени Бурденко.

Как рассказали медики, всех волонтёров регулярно осматривают, а в дальнейшем им будут проведены общие клинические и биохимические анализы крови: врачам надо проверить наличие у добровольцев иммунитета к коронавирусу, передаёт «Красная звезда».

Мы регулярно проводим медицинский осмотр добровольцев первой и второй групп, которые получили вакцину против коронавируса COVID-19. Самочувствие их хорошее, активных жалоб нет. Температура, артериальное давление, пульс, частота дыхания — в пределах нормы. Каких-либо нежелательных явлений после введения вакцины на данный момент не отмечено, — сказал анестезиолог-реаниматолог филиала Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко Олег Чихляев.

Клинические испытания вакцины, созданной НИЦ и Минобороны, начались 18 июня, в первую группу вошли 18 добровольцев. В настоящее время вакцинирована уже вторая группа добровольцев. Она состоит из солдат-контрактников и гражданских лиц, в том числе девушек, заявила заведующая терапевтическим отделением Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Светлана Волчихина.

К испытаниям вакцины от коронавируса приступили и в Сеченовском университете. Там вакцинировали вторую группу добровольцев в количестве 20 человек. На предыдущем этапе 18 июня инъекцию ввели первым 18 добровольцам. Клинические исследования планируется завершить до конца июля.

Как писал NEWS.ru ранее, китайская компания China National Biotec Group (CNBG) разрабатывает сразу две вакцины от коронавируса, одну уже испытали на людях. Препарат, создаваемый пекинским подразделением CNBG, способствовал безопасной выработке антител от коронавируса у всех 1120 здоровых испытуемых, которым ввели препарат.