Врач рассказал, как пережить погодное «глубочайшее дно»

https://static.news.ru/photo/e6812a30-66d0-11eb-99f5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Больше всего от резких перепадов погоды страдают люди с заболеваниями лёгочной и сердечно-сосудистой систем, заявил в беседе с NEWS.ru профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ им А. И. Евдокимова Сергей Бабак.



По словам специалиста, гипертоники чаще всего реагируют на перемену погоды и бывают зависимы от перепадов барометрического давления, а люди с заболеваниями лёгочной системы должны внимательно следить за влажностью в воздухе.

Если мы говорим про сердечно-сосудистую систему, особенно про гипертоников, конечно, у таких людей будет плохое самочувствие из-за изменения артериального давления. Им нужен контроль за давлением с помощью лекарств. А те, кто имеют лёгочную патологию — заболевания респираторного аппарата и лёгочной системы, — они очень чувствительны к изменению влажности и температуры. Таким нужна фиксированная влажность и температура. Так называемое «место с целебным воздухом». Как только воздух меняется — меняется просвет в бронхах и человеку становится легче, — заявил Бабак.



Ранее в СМИ появилась информация о том, что синоптики предрекли в Москве «глубочайшее дно». Так, температура воздуха 8 и 9 февраля ночью опустится до минус 21–26 градусов, а по области до минус 29.



А сегодня днём, 4 февраля, на территории столицы ожидается метель. Она накроет Москву ближе к вечеру, сообщал NEWS.ru.