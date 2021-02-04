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Врач рассказал, как пережить погодное «глубочайшее дно»

13:20, 04 февраля 2021 10
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Больше всего от резких перепадов погоды страдают люди с заболеваниями лёгочной и сердечно-сосудистой систем, заявил в беседе с NEWS.ru профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ им А. И. Евдокимова Сергей Бабак.

По словам специалиста, гипертоники чаще всего реагируют на перемену погоды и бывают зависимы от перепадов барометрического давления, а люди с заболеваниями лёгочной системы должны внимательно следить за влажностью в воздухе.

Если мы говорим про сердечно-сосудистую систему, особенно про гипертоников, конечно, у таких людей будет плохое самочувствие из-за изменения артериального давления. Им нужен контроль за давлением с помощью лекарств. А те, кто имеют лёгочную патологию — заболевания респираторного аппарата и лёгочной системы, — они очень чувствительны к изменению влажности и температуры. Таким нужна фиксированная влажность и температура. Так называемое «место с целебным воздухом». Как только воздух меняется — меняется просвет в бронхах и человеку становится легче, — заявил Бабак.


Ранее в СМИ появилась информация о том, что синоптики предрекли в Москве «глубочайшее дно». Так, температура воздуха 8 и 9 февраля ночью опустится до минус 21–26 градусов, а по области до минус 29.

А сегодня днём, 4 февраля, на территории столицы ожидается метель. Она накроет Москву ближе к вечеру, сообщал NEWS.ru.

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