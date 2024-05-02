Выставка на Поклонной горе: как выглядят подбитые танки Abrams и Leopard

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

1 мая на Поклонной горе открылась выставка техники ВСУ, которая была захвачена российскими войсками в зоне СВО. За редким исключением, почти вся представленная техника принадлежит странам НАТО, а вот советской техники у украинской армии почти не осталось.

Неприятный запах

Многие годы огромное количество ненавистников России мечтали увидеть на улицах Москвы американские танки Abrams и немецкие Leopard 2. И вот их мечта стала явью. Но с одной существенной оговоркой — натовские танки оказались в Москве не по своей воле, а в качестве трофеев.

На том самом месте, где в 1812 году Наполеон безрезультатно ждал ключи от древней русской столицы, появились Leopard 2, Abrams и немалое количество их колесно-гусеничных собратьев по несчастью. И вид они имели отнюдь не победный, особенно это касается американского танка. До Москвы он добрался не своим ходом. И если называть вещи своими именами, то это уже не танк, а груда обгоревшего железа, без одной гусеницы, с выгоревшим моторным отсеком и башней.

Именно Abrams показал посетителям выставки, как неприглядно выглядит любой военный конфликт и как он пахнет. Несмотря на то что танк пусть и ускоренно, но все же готовили к показу в Москве, убрать запах горелого железа до конца не получилось, и Abrams распространял отнюдь не самый приятный «аромат».

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Танк Abrams

А где украинская техника?

Его натовский коллега и главный конкурент на мировом оружейном рынке — немецкий Leopard 2A6 — до Москвы добрался почти целым. Во всяком случае, каких-либо критических повреждений у него замечено не было. Однако его боевая карьера совершенно точно закончена, и вскоре он станет частью экспозиции какого-нибудь российского музея. Не исключено, что пополнит бронеколлекцию Кубинки.

Все то же самое можно сказать про немецкую БМП Marder 1А3, шведскую CV9040C и американскую M2 Bradley — их служба окончена и впереди ждет долгая жизнь в музейной тиши, среди других экспонатов.

Несмотря на то что Украина является непосредственным участником конфликта, на удивление мало было представлено украинской техники. Именно украинской, а не советской, к числу которой относятся танки Т-64 и Т-72 и БТР-80, переделанный украинской оборонкой в БТР-3. А непосредственно продукции «незалэжного» оборонпрома было раз-два и обчелся — это БТР-4 да различные бронеавтомобили: «Варта», «Козак» и санитарный «Богдан». К изделиям украинских оборонщиков еще можно отнести тяжелую БМП «Азовец», изготовленную на базе танка Т-64, но этот «шушпанцер» проходит скорее по разряду технических курьезов.

Из представленной на Поклонной горе экспозиции хорошо видно, что Украину снаряжали и вооружали буквально всем миром, в то время как «незалэжной» техники у ВСУ всегда было мало. За тридцать лет существования независимой Украины в этой стране так и не смогли разработать ни собственных современных артиллерийских орудий, ни танков, ни БМП, ни серьезного ракетного вооружения, а про самолеты и говорить нечего.

А ведь в наследство от СССР Украине досталось много чего перспективного и даже уникального. Один атомный авианосец «Ульяновск» чего стоил, не говоря о другом оружии. Но единственное, что осилила украинская оборонка, так это бронетранспортер БТР-4, который под давлением США удалось продать Ираку, после чего там разгорелся коррупционный скандал.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Танк Т-64БВ образца 2017 года

Ждем новых экспонатов

По непонятной причине, на Украине не смогли сделать даже ремонтно-эвакуационных машин. И это в стране, имеющей колоссальный опыт в создании бронетанковой техники. Пришлось ремонтно-эвакуационные машины просить у американцев, и те предоставили как БРЭМ М88А1, так и инженерную машину разграждения M1150 Assault Breacher. Теперь обе демонстрируются на Поклонной горе и наверняка будут изучены нашими специалистами, последняя уж точно. Американцы создали действительно неординарный образец инженерной техники, и там есть на что посмотреть и что подсмотреть.

Фото: Алексей Булкин/NEWS.ru M2 Брэдли (M2 Bradley) — боевая машина пехоты США Фото: Алексей Булкин/NEWS.ru M2 Брэдли (M2 Bradley) — боевая машина пехоты США Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Танк M1 Abrams Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Танк M1 Abrams Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Танк M1 Abrams Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Танк M1 Abrams Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Танк Leopard-2 Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Танк Leopard-2 Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru БМП Marder Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru БМП Marder Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Marder II — германская лёгкая противотанковая САУ Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Marder II — германская лёгкая противотанковая САУ Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru XA-180, также известный как «Паси», современный финский бронетранспортёр Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru XA-180, также известный как «Паси», современный финский бронетранспортёр Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru AMX-10RC — французская боевая бронированная машина Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru AMX-10RC — французская 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Выставка вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в качестве трофеев в ходе спецоперации на Украине Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Выставка вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в качестве трофеев в ходе спецоперации на Украине Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Выставка вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в качестве трофеев в ходе спецоперации на Украине Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Выставка вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в качестве трофеев в ходе спецоперации на Украине Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Выставка вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в качестве трофеев в ходе спецоперации на Украине Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Выставка вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в качестве трофеев в ходе спецоперации на Украине Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Выставка вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в качестве трофеев в ходе спецоперации на Украине Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Выставка вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в качестве трофеев в ходе спецоперации на Украине Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Выставка вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в качестве трофеев в ходе спецоперации на Украине Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Выставка вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в качестве трофеев в ходе спецоперации на Украине Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Выставка вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в качестве трофеев в ходе спецоперации на Украине Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Выставка вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в качестве трофеев в ходе спецоперации на Украине Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Выставка вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в качестве трофеев в ходе спецоперации на Украине Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Выставка вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в качестве трофеев в ходе спецоперации на Украине Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Выставка вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в качестве трофеев в ходе спецоперации на Украине Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Выставка вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в качестве трофеев в ходе спецоперации на Украине Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Выставка вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в качестве трофеев в ходе спецоперации на Украине Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Выставка вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в качестве трофеев в ходе спецоперации на Украине Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Выставка вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в качестве трофеев в ходе спецоперации на Украине Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Выставка вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в качестве трофеев в ходе спецоперации на Украине Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Выставка вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в качестве трофеев в ходе спецоперации на Украине Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Выставка вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в качестве трофеев в ходе спецоперации на Украине Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Выставка вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в качестве трофеев в ходе спецоперации на Украине Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Выставка вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в качестве трофеев в ходе спецоперации на Украине Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Выставка вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в качестве трофеев в ходе спецоперации на Украине Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Выставка вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в качестве трофеев в ходе спецоперации на Украине Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Выставка вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в качестве трофеев в ходе спецоперации на Украине Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Выставка вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в качестве трофеев в ходе спецоперации на Украине Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Выставка вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в качестве трофеев в ходе спецоперации на Украине Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Выставка вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в качестве трофеев в ходе спецоперации на Украине Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Выставка вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в качестве трофеев в ходе спецоперации на Украине Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Выставка вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в качестве трофеев в ходе спецоперации на Украине Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Выставка вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в качестве трофеев в ходе спецоперации на Украине Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Выставка вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в качестве трофеев в ходе спецоперации на Украине Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Выставка вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в качестве трофеев в ходе спецоперации на Украине Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Выставка вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в качестве трофеев в ходе спецоперации на Украине Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Выставка вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в качестве трофеев в ходе спецоперации на Украине Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Выставка вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в качестве трофеев в ходе спецоперации на Украине Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Выставка вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в качестве трофеев в ходе спецоперации на Украине Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Выставка вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в качестве трофеев в ходе спецоперации на Украине Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Выставка вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в качестве трофеев в ходе спецоперации на Украине Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Выставка вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в качестве трофеев в ходе спецоперации на Украине Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Выставка вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в качестве трофеев в ходе спецоперации на Украине Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Выставка вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в качестве трофеев в ходе спецоперации на Украине

Выставка трофейной техники должна была вызвать интерес преимущественно у россиян. Однако среди посетителей в первые дни мая было немало иностранцев. Преобладали китайские блогеры, но слышалась речь и на других языках. Впрочем, ничего удивительного в этом нет. Вряд ли в каком-то еще городе мира можно увидеть столько образцов военной техники из более чем десятка стран. Причем это не отполированные выставочные образцы, а техника, которая еще вчера воевала. Техника со следами прилетов, причем серьезных. Достаточно посмотреть на танк Abrams или БРЭМ М88А1.

Экспозиция на Поклонной горе будет принимать посетителей до 1 июня. И не исключено, что за это время может пополниться новыми экспонатами. Западная помощь ВСУ продолжает поступать, поэтому нельзя исключать того, что к компании «Абрамса», «Хаски» и «Хамви» добавятся другие трофеи.

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