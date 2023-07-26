Военный эксперт заявил о планах ВСУ перерезать сухопутный коридор в Крым Военный эксперт Матвийчук: ВСУ пытаются перерезать сухопутный коридор в Крым

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе новой волны контрнаступления намерены взять под контроль Запорожскую АЭС с целью политической спекуляции, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его мнению, украинские войска хотят перерезать сухопутный коридор в Крым.

На Запорожском направлении российские войска отражают атаку за атакой. Дело в том, что противник намерен захватить Запорожскую АЭС с целью политической спекуляции. Более того, выход на этот плацдарм позволяет кратчайшим путем перерезать сухопутный коридор в Крым. Я думаю, эти атаки будут продолжаться до бесконечности, но наши солдаты, офицеры уничтожают все атаки и отбивают, — сказал Матвийчук.

Ранее глава регионального общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ бросили «максимальные силы» на Ореховское направление в Запорожской области. По его словам, украинская сторона стремится прорвать линию российской обороны.

Врио губернатора региона Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ с утра 26 июля пытаются прорвать оборону в районе населенных пунктов Работино, Новоданиловка и Новопокровка в Запорожской области. По его словам, украинская сторона несет значительные потери.