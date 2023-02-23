Военный эксперт заявил, что стороны конфликта на Украине «застыли в клинче» Военный эксперт Норин: борьба на истощение невыгодна Украине из-за места проведения боевых действий

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Вооруженные силы Украины расходуют снаряды в больших количествах, поэтому страны НАТО, поставляющие им оружие, могут испытывать проблемы с боеприпасами, так в беседе с NEWS.ru военный эксперт Евгений Норин объяснил заявление генсека Альянса Йенса Столтенберга о том, что конфликт на Украине вошел в фазу «логистического» противостояния. Собеседник указал, что борьба на истощение крайне невыгодна для Украины, поскольку театр боевых событий разворачивается на их территории, и вследствие этого ВСУ могут попытаться нанести серьезные удары. Эксперт также пояснил, что российской стороне нужно не только увеличить число снарядов, но и работать над другими важными аспектами.

Стороны застыли в клинче. Каждая пытается дотянуться до пистолета или ножа, как в кино, — сказал Норин.

Он пояснил, что страны-члены Североатлантического альянса хоть и не завтра, но точно перезапустят производство боеприпасов, и этому можно и нужно противостоять.

По мнению эксперта, российской стороне нужно сконцентрироваться на увеличении объема боеприпасов, децентрализации их хранения и повышении точности стрельбы, поскольку именно точность снизит их расход.

Нужно наращивать спутниковую группировку, повышать качество связи, количество БПЛА, улучшать оптику и так далее. Одним увеличением количества снарядов все проблемы решить невозможно, — подчеркнул спикер.

Норин добавил, что успех зависит от дееспособности государства и военно-политического руководства страны, а также от выбора приоритетов и от умения смотреть на два-три шага вперед.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что перед странам-членами Альянса стоит задача в наращивании производства боеприпасов, поскольку запасы артиллерийских снарядов для поставок Киеву истощены. Конфликт на Украине вошел в фазу «логистического» противостояния, рассчитанного на истощение противника, считает он.