Военный эксперт рассказал, как военные технологии КНДР повлияют на ход СВО Военэксперт Баранец назвал артиллерийское оружие КНДР полезным для армии РФ

Фото: Вадим Савицкий/ТАСС

Военно-промышленный комплекс КНДР способен выпускать все виды вооружений и боеприпасов, поэтому сотрудничество между Россией и Северной Кореей может положительно отразиться на ходе специальной военной операции, заявил NEWS.ru военный эксперт Виктор Баранец. По его словам, российской армии не помешают северокорейские артиллерийские установки, которые отличаются достаточно высоким качеством.

России в ходе СВО не помешает оружие, например артиллерия, которая у Северной Кореи очень неплоха. Мы ведем интенсивный артиллерийский огонь, а любое артиллерийское оружие имеет износ, оно не может работать бесконечно. Не помешают нам виды связи, средства РЭБ, и это все, конечно, будет влиять на ход боевых действий в зонах СВО, — заявил он.

По мнению эксперта, вопросы военного сотрудничества между Пхеньяном и Москвой уже давно закрыты. Начало заключению контрактов положил визит министра обороны Сергея Шойгу в КНДР. Кроме того, встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына может дать России не только ценного поставщика вооружений, но и надежного военного союзника, что особенно важно в условиях меняющейся геополитической ситуации.

Мы обретаем реального военного союзника, который сейчас очень важен для нас, — заключил Баранец.

Политолог Алексей Макаркин ранее назвал возможные цели предстоящих переговоров между лидерами России и КНДР. По его мнению, Ким Чен Ын намерен выразить свою поддержку Москве в условиях проведения специальной военной операции. Кроме того, главы государств могут обсудить вопросы, связанные с санкциями в отношении Пхеньяна.