Политолог назвал цели предстоящих переговоров Путина и Ким Чен Ына Политолог Макаркин заявил, что Ким Чен Ын намерен поддержать Россию в период СВО

Фото: kremlin.ru

Ким Чен Ын, Владимир Путин

Лидер КНДР Ким Чен Ын намерен поддержать Россию в период СВО на предстоящих переговорах с президентом страны Владимиром Путиным, заявил NEWS.ru политолог, профессор факультета социальных наук Алексей Макаркин. Он отметил, что КНДР — одна из немногих стран, которые встали на сторону России и выражают однозначную позицию.

Северная Корея — это страна с серьезным военно-промышленным комплексом. Для укрепления и развития стран РФ нужно снять санкции, под которыми находится КНДР. Ранее Россия голосовала за них, однако это решение было принято при другой политической ситуации. От целей безопасности ООН мы не откажемся, потому что это невозможно, несмотря на желание Северной Кореи. Посмотрим, как далеко Россия готова пойти на встречу Киму в этом вопросе. Полагаю, что встреча будет весьма конструктивной, — сказал Макаркин.

11 сентября Кремль сообщил, что лидер КНДР по приглашению Путина в ближайшие дни посетит Россию. О точных сроках встречи пока не сообщалось.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что встреча президента России с Ким Чен Ыном в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) не планируется. При этом он не подтвердил и не опроверг слухи о возможном визите главы КНДР в Россию.

Ранее о планах Ким Чен Ына посетить Россию писали американские СМИ. По их информации, он собирается встретиться с Путиным во Владивостоке и обсудить возможность поставок Москве оружия, в том числе артиллерийских снарядов и противотанковых ракет. При этом от российской стороны он ожидает передачи передовых технологий для спутников и атомных подлодок.