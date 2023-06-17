«Остроумно»: эксперт рассказал, как БТР-камикадзе взорвал опорный пункт ВСУ Военэксперт Литовкин: БТР-камикадзе взорвал пункт ВСУ с помощью системы управления и наводки по радио

Фото: МО РФ

Российские военнослужащие установили на начиненный взрывчаткой БТР-камикадзе систему управления и по радио навели его на командный пункт ВСУ, в результате чего тот был успешно взорван, заявил в разговоре с NEWS.ru военный обозреватель Виктор Литовкин. Он назвал действия российских военных остроумными и эффективными, подчеркнув, что такой способ борьбы с противником является максимально безопасным.

Командиры наблюдают за полем боя со специального оборудования и, когда видят цель, набирают специальную программу на этом оборудовании для поражения цели. Это делается для того, чтобы обезопаситься от встречного выстрела, — пояснил полковник в отставке.

Военэксперт пояснил, что в БТР поместили фугасную авиабомбу ФАБ-100, что является отличной задумкой. Вместе с тем Литовкин предположил, что этот БТР-камикадзе мог быть трофейным.

Он добавил, что эффективнее всего в роли камикадзе можно использовать дроны или самолеты.

О подрыве опорного пункта украинских военных ранее сообщал командир инженерного взвода с позывным Барнаул. По его словам, взрыв получился мощным, поскольку взрывчатки в БТР было много — использовались почти 3,5 тонны тротила, пять авиабомб ФАБ-100. Он пояснил, что примерно в 300 метрах от позиций противника механик-водитель поставил машину на ручной газ и выпрыгнул.