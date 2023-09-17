Военный эксперт рассказал, что Ким Чен Ын подарил Тихоокеанскому флоту Военэксперт Дандыкин: Ким Чен Ын вручил Тихоокеанскому флоту символический подарок

Фото: МО РФ

Лидер КНДР Ким Чен Ын и Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыли на фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» во Владивостоке

Лидер КНДР Ким Чен Ын вручил Тихоокеанскому флоту ВМФ России символический подарок, связанный с Кореей, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его мнению, это было сделано в рамках обмена любезностями. При этом военный эксперт исключил, что северокорейский лидер мог передать флоту корейскую ракету.

Это символические подарки. Ему подарили макет корабля, когда он был на фрегате «Маршал Шапошников». Я думаю, он подарил что-то символическое, связанное с Кореей. Есть определенный набор подарков. Я не думаю, что это корейская ракета или что-то еще. Обмен любезностями, — сказал Дандыкин.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын во время визита во Владивосток передал подарок Тихоокеанскому флоту. Что именно передал лидер КНДР, не уточнялось.

17 сентября Ким Чен Ын посетил Приморский океанариум во Владивостоке. Как рассказала директор учреждения Ольга Шевченко, глава КНДР посмотрел выступления белух, афалин, морского котика и моржа Миши. Кроме этого, сотрудники провели ему экскурсию по океанариуму.

До этого посол России в КНДР Александр Мацегора отметил, Ким Чен Ын в рамках поездки по Приморскому краю может посетить несколько предприятий пищевой промышленности.