Военный эксперт объяснил применение «Кинжалов» во время «удара возмездия» Военный эксперт Литовкин заявил, что «Кинжалами» поражаются наиболее значимые цели

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал»

Гиперзвуковая ракета «Кинжал» — очень дорогое оружие и использовать его по пустякам не будут, их применяют по наиболее значимым целям, заявил NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин, комментируя использование ракет в сегодняшней атаке на Украину. По его словам, дальность полета ракеты составляет свыше 4000 км, и ее невозможно обнаружить и сбить, что признали и в Киеве.

«Кинжал» хорош в первую очередь тем, что это гиперзвуковое оружие. Так еще и применяется он с использованием дальнего истребителя-перехватчика МИГ-31. И учитывая, что МИГ-31 имеет радиус действия в 2000 километров, а «Кинжал» — 2500, им можно наносить удары, не заходя в зону действия систем ПВО противника, на удалении свыше 4000 километров. Также «Кинжал» практически невозможно сбить и обнаружить, — заявил Литовкин.

Он напомнил, что первое боевое применение «Кинжала» было под Ивано-Франковском. Там он поразил склад с артиллерийским вооружением и боеприпасами, который располагался в бывшем хранилище ядерных боеприпасов.

То есть бетонный погреб, вкопанный в землю и засыпанный землей, был пробит только лишь кинетическим ударом «Кинжала», а сам взрыв произошел уже непосредственно внутри, — пояснил эксперт.

Ранее сегодня представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские военные нанесли массированные удары по ключевым объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины, тем самым отомстив за обстрелы в Брянской области. По его словам, все цели атаки со стороны Вооруженных сил России были достигнуты.