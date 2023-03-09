Минобороны России заявило об ударе возмездия Минобороны России заявило об ударе возмездия в ответ на теракт в Брянской области

Фото: April 2018 Ministry of Defence of the Russi/Twitter.com/Global Look Press

Игорь Конашенков

Российские военные нанесли массированные удары по ключевым объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины, тем самым отомстив за обстрелы в Брянской области, сообщил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, все цели атаки со стороны Вооруженных сил России были достигнуты.

В ответ террористические акции в Брянской области Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар возмездия. Высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковым «Кинжалом», поражены ключевые элементы военной инфраструктуры, ОПК и энергетики Украины, цель удара возмездия достигнута, все назначенные объекты военной инфраструктуры Украины поражены, — сказал Конашенков.

По его словам, в результате массированного обстрела российские военные уничтожили базу украинских беспилотников, сорвали переброску иностранного вооружения ВСУ, а также на время вывели из строя производственные предприятия, отвечающие за ремонт военной техники и изготовление боеприпасов.

2 марта украинская диверсионно-разведывательная группа проникла в Брянскую область. В результате нападения членов ДРГ погибли двое местных жителей, еще двое пострадали.

Согласно официальной версии, атаку совершили участники «Русского добровольческого корпуса». Его командир Денис Капустин заявил, что нападение было одобрено Киевом. При этом советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк дважды опровергал причастность Киева ко всем происшествиям на территории России за последние дни, в том числе к вторжению в Брянскую область.

После этого Следственный комитет России завел уголовное дело по факту нападения в Брянской области по статьям о теракте, посягательстве на жизнь сотрудников органов правопорядка и уничтожении имущества.