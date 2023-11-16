Военэксперт объяснил, почему контроль над Змеиным ничего не даст Киеву Матвийчук: ВС России не позволят ВСУ установить контроль на Змеином

Фото: Andrey Nekrasov/imageBROKER.com/Global Look Press

Российские войска не позволят ВСУ использовать остров Змеиный в своих целях, заявил NEWS.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он отметил, что как только со стороны украинцев вокруг острова появляется активность, ВС РФ тут же ее пресекают. Матвийчук заметил, что Змеиный имеет важную стратегическую ценность.

Со Змеиного возможно контролировать все входы и выходы из украинской зоны Черного моря. Потом остров приобрел статус серой зоны, но украинцы все время пытаются его занять. Мы неоднократно уничтожали все их дистанции, но до сих пор там идет непрерывная борьба. Как только со стороны ВСУ появляется активность, мы ее пресекаем. Остров имеет большое стратегическое значение, поэтому я думаю, что мы не дадим возможность ВСУ использовать его в военных целях, — сказал Матвийчук.

Первый зампредседателя комитета по обороне Алексей Журавлев до этого заявил, что Россия должна перейти к более решительным действиям в рамках спецоперации и разбомбить, например, Змеиный остров. По его словам, для этого должно хватить бомбы ФАБ-1500. Он также предложил разбомбить мосты, через которые на фронт «нескончаемым потоком» идет западная техника, и перестать качать через Украину нефть и газ в Европу.