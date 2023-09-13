В Госдуме призвали стереть с лица земли остров Змеиный

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Россия должна перейти к более решительным действиям в рамках спецоперации и разбомбить, например, Змеиный остров, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета по обороне Алексей Журавлев. По его словам, для этого должно хватить бомбы ФАБ-1500.

Можно, конечно, много говорить о том, что такими действиями ВСУ втягивают в конфликт Великобританию и США. И что дальше? Ничего, ведь мы и так прекрасно себе представляем, что воюем на Украине со всем Западом, азбучная истина. Только вот делать это надо всерьез, а не по капле, уничтожить хотя бы завод в Кременчуге, который снабжает топливом все украинские вооруженные силы. Потому что эти ублюдки уже достали, а Змеиный остров — его просто можно стереть с лица земли. Это факт — ФАБ-1500 туда один бросить — и нет Змеиного. Что может уцелеть после этого, даже не знаю, — заявил Журавлев.

Он также предложил разбомбить мосты, через которые на фронт «нескончаемым потоком» идет западная техника, и перестать качать через Украину нефть и газ в Европу.

Ну сколько можно, оттуда всякая нечисть выплывает, выплывает, надо просто предупредить. Вот вам там три недели, месяц. Сколько вам нужно на эвакуацию — выезжайте, — подчеркнул зампредседателя комитета по обороне.

Министерство обороны России сообщило, что в результате атаки ВСУ на Севастополь два корабля Черноморского флота получили повреждения. В ведомстве уточнили, что всего ВСУ выпустили десять крылатых ракет, они были запущены по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе в Корабельной бухте Севастополя. В момент попадания в корабли украинских крылатых ракет суда находились на ремонте. Силы противовоздушной обороны сбили семь снарядов. Все безэкипажные катера удалось уничтожить патрульному кораблю «Василий Быков».