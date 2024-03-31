Военэксперт сообщил о первой в истории атаке штурмовых дронов в зоне СВО Военэксперт Рожин: ВС России первыми применили штурмовые дроны в Бердычах

Фото: МО РФ

Военэксперт Борис Рожин в Telegram-канале сообщил, что в Бердычах на Авдеевском направлении впервые в истории применили штурмовые дроны. По его словам, беспилотники обеспечивали поддержку армии, подавляя противника гранатами. Он добавил, что БПЛА показали себя хорошо, и отметил, что произошедшее можно сравнить с первой танковой атакой во время Первой мировой войны. Минобороны РФ эту информацию пока не комментировало.

Группа штурмовых дронов в рамках выполнения боевой задачи принимала участие в поддержке штурмовых действий, обеспечив подавление позиций противника в поселке с помощью установленных модулей АГС-17, выпустив несколько сотен гранат. В ходе боевого применения дроны показали хорошие результаты. Дроны смогли продолжать работу даже в тех условиях, где были бы неизбежны потери личного состава и дорогостоящей техники от средств огневого поражения противника, — рассказал Рожин.

По его словам, полученный боевой опыт обязательно будет учтен при дальнейшем производстве дронов. Военэксперт отметил, что в будущем подобный способ ведения боя обязательно применят еще.

Несмотря на то что аналогичные разработки есть в США, Британии и Китае, именно Россия первой применила группу штурмовых дронов в условиях реальной войны, — заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что российские специалисты обнаружили в украинских дронах аккумуляторы, которые применяются в марсианской программе NASA. Это может говорить о том, что ВСУ помогали американские партнеры.