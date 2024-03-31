Обнаружена неожиданная связь между украинскими дронами и марсоходами NASA ЦКБР: в дронах ВСУ обнаружили батарейки из марсоходов NASA

Фото: Nasa/Jpl-Caltech/Nasa/Global Look Press

Российские специалисты обнаружили в украинских дронах аккумуляторы, которые применяются в марсианской программе NASA, рассказал РИА Новости гендиректор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин. По его словам, это может говорить о том, что ВСУ помогали американские партнеры. Батареи из марсоходов применялись, так как беспилотники планировали задействовать при сильных отрицательных температурах, добавил глава ЦКБР.

Один из первых FPV-беспилотников противника, который нам предоставили, имел такую же аккумуляторную батарею, как и те, что использовались американцами в марсианской миссии NASA. Видимо, первые FPV-дроны Украина собирала с помощью своих американских «партнеров» и эти батареи были установлены, так как рассчитывалось применять FPV-дроны зимой, при сильных отрицательных температурах, — рассказал Кузякин.

Помимо прочего, в украинских дронах были обнаружены алюминиевые сплавы, также используемые США в космических программах. При этом ВСУ сочетали их с кустарным производством, объяснил гендиректор центра.

Ранее сообщалось, что украинские вооруженные силы попытались атаковать территорию Ярославской области. Противник ударил по объектам в регионе беспилотными летательными аппаратами самолетного типа.