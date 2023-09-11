Военкор сделал прогноз о судьбе Зеленского Военкор Руденко: Запад скоро обнулит заигравшегося клоуна Зеленского

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Запад в ближайшее время решит «обнулить» украинского президента Владимира Зеленского, написал в Telegram военкор Андрей Руденко. Так он отреагировал на слова украинского лидера о том, что западные страны стали оказывать меньше военной помощи стране.

Чистый шантаж! Скорее всего, Западом скоро будет принято решение обнулить заигравшегося клоуна. Старый мир не терпит пустых угроз, а на более [серьезные вещи] Зеленский не способен, — написал Руденко.

10 сентября президент Украины заявил в интервью журналу Economist, что начал сомневаться в искренности части западных партнеров Украины, утверждающих о безвременной ее поддержке. Он предположил, что стране из-за этого предстоит перейти на полностью милитаризированную экономику.

По его словам, если Украине грозит «конфликт на истощение», то информацию о переходе украинской экономики на милитаризированные рельсы еще предстоит донести до граждан страны. Зеленский не пояснил, как это будет сделано.

Президент Украины добавил, что он морально готов к такому переходу, но станет это обсуждать с украинцами, только когда слабость украинской экономики в глазах западных партнеров станет «тенденцией». Зеленский считает, что такой момент пока не наступил.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что на сегодняшний день шаги Вооруженных сил Украины по части контрнаступления «наверняка быстрее», чем введение санкций против России. Таким образом он ответил партнерам, требующим от Киева ускорить процесс наступления.