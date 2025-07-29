Военкор предупредил о возможной массированной атаке на Москву

Военкор Александр Сладков допустил, что ВСУ могут нанести массированный удар ракетами и беспилотниками по Москве, в случае если Россия откажется выполнять новый двухнедельный ультиматум президента США Дональда Трампа. В Telegram-канале он выразил мнение, что Киев может пойти на такой шаг, чтобы российские войска ответили столь мощным ударом, который вынудит Европу закупать американское оружие.

Я уверен, что мы не обратим внимание на приказ президента США. Вашингтон-то проглотит, а Киев может организовать массированную воздушную атаку Москвы. Зачем? Я думаю, чтоб заставить нас, наконец, ударить по Украине очень сильно и очень больно. Зачем? Да затем, чтоб Европа окончательно напугала себя Россией, и принялась безропотно закупать оружие и боеприпасы в США, — считает Сладков.

Военкор полагает, что в этом замешана «оружейная мафия». В связи с этим он предлагает нанести по Украине удар такой силы, чтобы «в каждом штабе ВСУ с потолка штукатурка посыпалась».

Ранее Трамп заявил, что новый ультиматум для России по заключению мира с Украиной составит от 10 до 12 дней. По его словам, «нет никаких причин ждать 50 дней». Трамп признался, что «хотел быть щедрым», но не увидел никаких изменений в поведении Москвы и Киева.