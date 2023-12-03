Военкор показал разрушенную до основания Марьинку с высоты птичьего полета Военкор Котенок опубликовал фотографии разрушенной Марьинки

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Жилой дом, разрушенный в результате обстрелов в Марьинке

Военкор Юрий Котенок опубликовал фотографии населенного пункта Марьинка, где продолжаются боестолкновения между российской и украинской армиями. На кадрах из Telegram-канала журналиста видно, что в городе не сохранилось ни одного целого здания. Военкор при этом отметил, что населенный пункт, где ранее проживало около 10 тысяч человек, «де-факто уже не существует».

Панорама Марьинки, на окраинах которой добивают последние позиции ВСУ. Населенного пункта де-факто уже не существует, — написал Котенок.

Ранее военкор Александр Сладков сообщил, что ВС России еще не взяли Марьинку под полный контроль. По его словам, российской армии осталось преодолеть еще один километр, однако это не просто. Тем не менее, уверен военкор, бойцы справятся с задачей.

Журналист уточнил, что сложность заключается в работе артиллерийских подразделений Вооруженных сил Украины. Из-за их интенсивного огня российским бойцам не удается закрепиться на новых позициях. Сладков полагает, что решить задачу поможет наращивание потенциала контрбатарейной борьбы. Он также выразил уверенность, что после взятия Марьинки ВС РФ «будет легче».