Военкор допустил повышение возможностей украинской ПВО Коц: стоит ожидать повышения возможностей украинской ПВО в ближайшее время

Фото: МО РФ

В ближайшее время стоит ожидать повышения возможностей украинской ПВО, заявил в Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. Он перечислил содержимое нового американского пакета военной помощи Киеву на шесть миллиардов долларов и отметил, что основная часть этих средств пойдет на закупку ракет к западным зенитным ракетным комплексам.

Львиная доля выделенных средств пойдет на закупку для Украины ракет к западным зенитно-ракетным комплексам. В ближайшее время стоит ожидать повышения возможностей украинской ПВО, — приходит к выводу военкор.

Отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос заявил, что самолеты ВКС России активно обстреливают позиции украинских военных в зоне спецоперации. По его словам, у Киева ощущается острая нехватка средств противовоздушной обороны для защиты. Особую опасность для ВСУ, отметил он, представляют корректируемые авиабомбы, которым украинская армия не может ничего противопоставить.

В Минобороны России сообщили, что ВС РФ за неделю нанесли 35 групповых ударов по объектам ВПК и энергетики на Украине. Это стало ответом на попытки украинской стороны нанести ущерб объектам промышленности и энергетики на территории России.