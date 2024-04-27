В Минобороны раскрыли цели групповых ударов высокоточным оружием на Украине МО РФ: нанесено 35 групповых ударов по объектам ВПК и энергетики на Украине

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Российские военные нанесли 35 групповых ударов по объектам ВПК и энергетики на Украине за неделю, говорится в сообщении официального Telegram-канала Минобороны России. Удары стали ответом на попытки украинской стороны нанести ущерб объектам промышленности и энергетики на территории России.

С 20-го по 27-е апреля т. г. в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам энергетики и промышленности России Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 35 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, — говорится в сводке МО РФ.

По данным оборонного ведомства, в результате ударов поражены средства ПВО Украины, базы горючего, арсеналы, предприятия железнодорожной инфраструктуры и ВПК, объекты энергетической отрасли цеха производства и ремонта беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы России продвинулись северо-западнее села Работино в Запорожской области. По его словам, они взяли важный опорный пункт ВСУ. Российские военные задействовали в операции артиллерию и танки, отметил он. При этом бои за само Работино продолжаются.