Военэксперт объяснил смысл использования танков Т-62 в ходе СВО Военэксперт Сивков: Т-62 можно использовать как самоходные артиллерийские установки в ходе СВО

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Танк Т-62

Танки Т-62 можно использовать в ходе СВО как самоходные артиллерийские установки, рассказал NEWS.ru военный эксперт Константин Сивков. По его словам, еще в советское время было произведено огромное количество снарядов с калибром в 115 мм, подходящих для Т-62. Такое количество боеприпасов, по мнению эксперта, поможет закрыть потребность российской армии в орудиях поддержки.

Отправка большого количество танков Т-62 на фронт не связана с отсутствием более современных танков у России. А связанно это в первую очередь с калибром 115 мм, используемым Т-62. Таких снарядов мы еще в советское время произвели колоссальное количество, так как самих Т-62 было произведено порядка 20 тысяч штук. И на данный момент они закрывают потребность наших войск в орудиях поддержки. Использоваться они будут как самоходные артиллерийские установки. А также будут использоваться для охраны блокпостов, — заявил Сивков.

Т-62 является боевым танком первого послевоенного поколения. Боевая машина производилась в СССР с 1962 по 1975 год.

Ранее Сивков заявил, что существуют два сценария поражения Киева в ходе специальной военной операции. Он объяснил, что один их них — это начать наступление Вооруженных сил России на востоке Украины. Он отметил, что в таком случае ВСУ понесут крупные потери, что отразится на их обороноспособности.