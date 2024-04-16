Военэксперт назвал опасную особенность воздушных шаров ВСУ Эксперт Матвийчук: большая грузоподъемность делает воздушные шары опаснее дронов

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Малоразмерные воздушные шары, которыми Вооруженные силы Украины начали атаковать российские регионы, опаснее беспилотников из-за большой грузоподъемности, сообщил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Кроме того, как отметил специалист, в таком летательном аппарате практически нет металлических деталей, из-за чего их отражающая способность сводится к минимуму.

Воздушные шары опаснее украинских беспилотников из-за большей грузоподъемности. Предположу, что один такой МВШ несет несколько мин 82-мм, пять-шесть, это очень много и очень опасно. Плюс в шарах практически нет металлических деталей, отражающая способность сводится к минимуму. На это ВСУ и сделали расчет, — пояснил он.

Матвийчук подчеркнул, что, несмотря на перечисленные преимущества, приближение боевых воздушных шаров можно заметить и их сбить. По его словам, дело в том, что они намного крупнее дронов. Кроме того, их способна засечь система гео-физического возмущения, добавил он.

Предположу, что воздушный шар украинцы запустили из Харьковской области, — заключил эксперт.

Минобороны России ранее сообщило, что ВСУ предприняли попытку атаковать Курскую область с применением малоразмерного воздушного шара. В ведомстве отметили, что инцидент произошел около 08:15 мск.