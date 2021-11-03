16+

Рубрики

Медиа

Архив

Единство с Крымом: как проходит визит Путина в Севастополь
Россия

Единство с Крымом: как проходит визит Путина в Севастополь

19:20, 04 ноября 2021
Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Президент России Владимир Путин находится в Крыму, где принимает участие в торжествах, приуроченных ко Дню народного единства. В Карантинной бухте в Севастополе глава государства осмотрел мемориальный комплекс, посвящённый окончанию Гражданской войны.

По прибытии к мемориалу Путина встретил торжественной музыкой Военный оркестр Черноморского флота.

Глава государства остановился около колонны, на которой установлена скульптура матери-России и с трёх сторон выбиты в камне стихи поэтов, посвящённые трагедии Гражданской войны.

Президент принял участие в церемонии возложения цветов к монументу, а также обратился к участникам мероприятия с торжественной речью по случаю празднования Дня народного единства.

В церемонии также участвовали полпред главы государства в Южном федеральном округе Владимир Устинов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, представители национальных общественных объединений Крыма, а также курсанты и юнармейцы.

О том, как проходит визит президента на полуостров, — в фотогалерее NEWS.ru.

Президент России Владимир Путин во время выступления в День народного единства у памятника погибшим в Гражданской войне

Михаил Метцель/ТАСС

Россия. Крым. Севастополь. Президент России Владимир Путин во время возложение цветов к памятнику, посвящённому погибшим в Гражданской войне 1918-1920 годов в День народного единства.

Михаил Метцель/ТАСС

Россия. Крым. Севастополь. Президент России Владимир Путин в День народного единства на территории мемориального комплекса

Михаил Метцель/ТАСС

Президент России Владимир Путин (в центре) во время выступления в День народного единства у памятника погибшим в Гражданской войне 1918–1920 годов

Михаил Метцель/ТАСС

Президент России Владимир Путин (второй справа), губернатор Севастополя Михаил Развожаев и полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов (слева направо) в День народного единства в рамках рабочей поездки президента

Михаил Метцель/ТАСС

Владимир Путин во время возложения цветов к памятнику, посвящённому погибшим в Гражданской войне 1918–1920 годов в День народного единства в рамках рабочей поездки

Михаил Метцель/ТАСС

В ходе посещения мемориального комплекса, посвящённого окончанию Гражданской войны

kremlin.ru

В День народного единства Владимир Путин посетил в Севастополе мемориальный комплекс, посвящённый окончанию Гражданской войны

kremlin.ru

В ходе посещения мемориального комплекса, посвящённого окончанию Гражданской войны

kremlin.ru

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео