Единство с Крымом: как проходит визит Путина в Севастополь

Президент России Владимир Путин находится в Крыму, где принимает участие в торжествах, приуроченных ко Дню народного единства. В Карантинной бухте в Севастополе глава государства осмотрел мемориальный комплекс, посвящённый окончанию Гражданской войны.
По прибытии к мемориалу Путина встретил торжественной музыкой Военный оркестр Черноморского флота.
Глава государства остановился около колонны, на которой установлена скульптура матери-России и с трёх сторон выбиты в камне стихи поэтов, посвящённые трагедии Гражданской войны.
Президент принял участие в церемонии возложения цветов к монументу, а также обратился к участникам мероприятия с торжественной речью по случаю празднования Дня народного единства.
В церемонии также участвовали полпред главы государства в Южном федеральном округе Владимир Устинов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, представители национальных общественных объединений Крыма, а также курсанты и юнармейцы.
О том, как проходит визит президента на полуостров, — в фотогалерее NEWS.ru.
Президент России Владимир Путин во время выступления в День народного единства у памятника погибшим в Гражданской войне
Михаил Метцель/ТАСС
Россия. Крым. Севастополь. Президент России Владимир Путин во время возложение цветов к памятнику, посвящённому погибшим в Гражданской войне 1918-1920 годов в День народного единства.
Михаил Метцель/ТАСС
Россия. Крым. Севастополь. Президент России Владимир Путин в День народного единства на территории мемориального комплекса
Михаил Метцель/ТАСС
Президент России Владимир Путин (в центре) во время выступления в День народного единства у памятника погибшим в Гражданской войне 1918–1920 годов
Михаил Метцель/ТАСС
Президент России Владимир Путин (второй справа), губернатор Севастополя Михаил Развожаев и полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов (слева направо) в День народного единства в рамках рабочей поездки президента
Михаил Метцель/ТАСС
Владимир Путин во время возложения цветов к памятнику, посвящённому погибшим в Гражданской войне 1918–1920 годов в День народного единства в рамках рабочей поездки
Михаил Метцель/ТАСС
В ходе посещения мемориального комплекса, посвящённого окончанию Гражданской войны
kremlin.ru
В День народного единства Владимир Путин посетил в Севастополе мемориальный комплекс, посвящённый окончанию Гражданской войны
kremlin.ru
В ходе посещения мемориального комплекса, посвящённого окончанию Гражданской войны
kremlin.ru