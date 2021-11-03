Единство с Крымом: как проходит визит Путина в Севастополь

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Президент России Владимир Путин находится в Крыму, где принимает участие в торжествах, приуроченных ко Дню народного единства. В Карантинной бухте в Севастополе глава государства осмотрел мемориальный комплекс, посвящённый окончанию Гражданской войны.

По прибытии к мемориалу Путина встретил торжественной музыкой Военный оркестр Черноморского флота.

Глава государства остановился около колонны, на которой установлена скульптура матери-России и с трёх сторон выбиты в камне стихи поэтов, посвящённые трагедии Гражданской войны.

Президент принял участие в церемонии возложения цветов к монументу, а также обратился к участникам мероприятия с торжественной речью по случаю празднования Дня народного единства.

В церемонии также участвовали полпред главы государства в Южном федеральном округе Владимир Устинов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, представители национальных общественных объединений Крыма, а также курсанты и юнармейцы.

О том, как проходит визит президента на полуостров, — в фотогалерее NEWS.ru.