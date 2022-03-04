Вильфанд пообещал значительное похолодание почти на всей России

Похолодание ожидается практически во всех регионах России к 7–8 марта. Исключением станет юг страны, там температура удержится на уровне климатической нормы. Об этом в интервью ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, похолодание затронет очень большую территорию.

В выходные отрицательные аномалии температуры будут на севере европейской части России, на Верхней Волге и на севере Урала. С 7 марта к ним присоединится Центральный федеральный округ, весь Приволжский федеральный округ и значительная территория Сибири, — рассказал Вильфанд.

Также понижение температуры ожидается в Западной Сибири и Красноярском крае. Соответствовать климатической норме будет лишь температурный фон на юге страны.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, ждать ли москвичам возвращения снегопадов в столицу. Циклон определит погоду в предпраздничные дни. По её словам, существенных осадков не ожидается, по ночам будет стоять минусовая температура.