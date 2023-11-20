«Вьетнамский вариант»: военкор о ситуации на левом берегу Днепра Военкор Сладков: на левом берегу Днепра разыгрывается «вьетнамский вариант»

Фото: MOD Russia/Global Look Press

События, происходящие на левом берегу Днепра, развиваются по «вьетнамскому варианту», написал в Telegram-канале военкор Александр Сладков. В целом в зоне спецоперации сейчас не происходит громких событий, добавил он. Идет тяжелейшая работа, но успех остается на стороне Вооруженных сил РФ.

Левый берег Днепра. Скорее всего, это «вьетнамский вариант», снайпер стреляет в ногу одному вражескому бойцу и добивает всех, кто идет на помощь. Нас наверняка меньше всего интересует судьба солдат ВСУ на плацдармах: они в ловушке и кричат. А вот те, кто идет на помощь, — это наши клиенты. <...> Я ж говорю, «вьетнамский вариант», — написал Сладков.

В Авдеевке тем временем смыкается кольцо окружения, добавил он. ВС РФ нацелены на то, чтобы помешать ВСУ поставлять помощь гарнизону. С этой же целью российские подразделения наступают на противника в районе Клещеевки, уточнил Сладков.

Ранее военкор заявил, что взятие Авдеевки обернется для ВС РФ сразу несколькими положительными последствиями. В частности, это обеспечит ВС РФ маневренность. Кроме того, взятие Авдеевки — «это продолжение освобождения Донбасса», что является «сверхзадачей», добавил Сладков.