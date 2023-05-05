Ветеран ФСБ рассказал, что делать при обнаружении беспилотника Ветеран ФСБ Храпач рекомендовал при обнаружении БПЛА обратиться в полицию и не трогать дрон

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Беспилотный летательный аппарат можно обнаружить в двух функциональных состояниях: когда он летит и когда лежит на земле, в случае падения, рассказал NEWS.ru эксперт в сфере безопасности офицер ФСБ в запасе Сергей Храпач. В случае обнаружения дрона он настоятельно рекомендовал не прикасаться к нему и тут же сообщить о находке в полицию.

Он напомнил, что в настоящее время полеты БПЛА над Москвой и многими регионами России запрещены. Летящий беспилотный аппарат должен вызвать у бдительного гражданина тревогу, подчеркнул Храпач.

При визуальном обнаружении дрона необходимо сообщить об этом в полицию, которая аккумулирует такие обращения, проверяет их и сообщает различным причастным ведомствам: ФСБ и Минобороны. Во втором случае также необходимо сообщить в полицию и ни в коем случае не трогать БПЛА, поскольку он может содержать в себе взрывчатое вещество, — рекомендовал эксперт.

Ранее в двух километрах от поселка Нижнедонский Ростовской области в поле нашли трехметровый дрон-разведчик. Предполагается, что беспилотник, прилетевший с Украины, занимался наводкой на местную газораспределительную станцию. По какой причине он упал в поле, остается неизвестным.

4 мая беспилотники атаковали Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае, из-за чего разгорелся пожар. Сегодня на заводе снова вспыхнул огонь — из-за самовоспламенения нефтепродуктов.