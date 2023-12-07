«Верните Ельцина»: солисты «Мальчишника» об участии в предвыборной кампании Солисты «Мальчишника»: все голосовали за Ельцина, так как устали от «совка»

Фото: vk.com/malchishnik

Солисты группы «Мальчишник» Андрей «Дэн» Котов и Павел «Мутабор» Галкин рассказали в беседе с NEWS.ru, что принимали участие в предвыборной кампании «Голосуй или проиграешь» в 1996 году, поскольку поддерживали тогдашнего кандидата в президенты России Бориса Ельцина. По словам артистов, они были бы готовы и еще раз выбрать его, если бы первый президент России был жив.

Верните, пожалуйста, Бориса Николаевича. Надо было жить в то время, все устали от «совка», хотели перемен, поэтому все голосовали за Ельцина. И мы его поддерживали. Считаем его приход своевременным, и нам за это не стыдно, — сказали солисты группы «Мальчишник».

Во время предвыборной компании Ельцина группа «Мальчишник» и DJ Грув записали совместный трек под названием «Голосуй или проиграешь», на который позже был снят клип. По словам Котова и Галкина, все артисты, которые поддержали тогда президента, получили неплохой гонорар за выступления.

На этом (предвыборной кампании Ельцина — NEWS.ru) все хорошо заработали, даже сам Борис Николаевич, — добавили Котов и Галкин.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин пока не объявлял о намерении участвовать в выборах главы государства 17 марта 2024 года. Объявивший об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков призвал «набраться терпения» и дождаться официальных заявлений по этому поводу.