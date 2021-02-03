Верховный суд одобрил взыскание с ФБК, Навального и Соболь 88 млн рублей

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Российский Верховный суд поддержал решение о взыскании с Фонда борьбы с коррупцией (является иноагентом. — NEWS.ru), его основателя Алексея Навального, а также его юриста Любови Соболь 88 млн рублей по иску компании «Московский школьник». Суд отклонил кассационную жалобу ответчиков, которые просили передать дело в Судебную коллегию по экономическим спорам.

Судами детально исследованы юридически значимые обстоятельства спора, выводы о которых нашли отражение в содержании судебных актов, всесторонне изучены возражения и объяснения сторон, рассмотрены представленные ими доказательства, которым дана необходимая правовая оценка, — приводит РИА Новости выдержку из решения суда.

Ранее NEWS.ru писал, что Арбитражный суд Москвы в ноябре 2019 года удовлетворил иск поставщика питания для школ — компании «Московский школьник» — к оппозиционерам Алексею Навальному и Любови Соболь, а также к ФБК. Суд взыскал с фигурантов дела 88 млн рублей.

Пищевой комбинат требовал удалить из Интернета и признать ложью распространённые ответчиками сведения. Кроме того, поставщик питания требовал взыскать с ответчиков компенсацию за вред деловой репутации.

Причиной иска стал видеоролик ФБК, посвящённый проблемам с питанием детей в школах, организуемым «Московским школьником». Компания просила признать недействительными 29 фрагментов публикации, а сумма компенсации вреда деловой репутации составляет 1,4 млрд рублей.