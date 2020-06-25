Средняя стоимость дорожного велосипеда для взрослых в России за пять лет выросла на 33%. Если в мае 2015 года его можно было приобрести за 9,1 тыс. рублей, то в этом же месяце 2020 года цена уже составляла 12,1 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомился NEWS.ru.

При этом наиболее высокая цена на дорожный велосипед для взрослых в мае была зафиксирована в Магаданской области. Там его можно было приобрести за 28,8 тыс. рублей. Самая низкая средняя стоимость этого средства передвижения наблюдалась в Ингушетии — 6,1 тыс. рублей.

Между тем, поездки на велоспиеде способны принести значимую пользу здоровью человека. Благодаря им можно избавиться он недоокисленных продуктов обмена, которые в течение жизни накапливаются в каждой клетке организма. В простонародье их также называют шлаками. Об этом в разговоре NEWS.ru заявил сердечно-сосудистый хирург и кардиолог Владимир Хорошев.

Очищение от шлаков происходит за счёт того, что во время езды на велосипеде человек начинает интенсивнее и глубже дышать — объём легких увеличивается и в них поступает больше кислорода. За счёт этого происходит «выброс» недоокисленных продуктов обмена из клеток организма, их вывод в печень при помощи венозной крови, а после дезактивация.

Во время езды на велосипеде у человека работают межреберные мышцы, а также мышцы ягодиц, спины и рук. Приток крови к ним увеличивается и потребность в кислороде как в самом главном компоненте биохимических реакций увеличивается. По этому причине легким приходится работать активнее. При таком виде активности у человека задействуются те отделы этого органа, которые при поверхностном дыхании во время ходьбы остаются пассивным Владимир Хорошев хирург и кардиолог хирург и кардиолог

Во время езды на велоспиде организм также вырабатывают гормоны радости — эндорфин и серотонин, пояснил специалист. По этой причине люди, которые регулярно уделяют время таким физическим нагрузкам, воспринимают жизнь позитивно. Благодаря этому у них появляется больше желания учиться и познавать новое.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалист рекомендовал заниматься велосипедными прогулками врачам, которые во время пандемии занимаются лечением пациентов с коронавирусной инфекцией. Это, по его словам, поможет им справиться с профессиональным выгоранием.

Между тем, Россия сегодня встала на путь велосипедизации населения. В первую очередь, речь идёт о Москве. В парках столицы в 2019 году было обустроена 90 километров велодорожек. На них нанесена специальная разметка, в вечернее и ночное время они хорошо освещены. Более того, в конце июня в Москве появится велопатруль Центра организации дорожного движения. В полномочия сотрудников будет входить помощь попавшим в ДТП, а также проверка исправности дорожной и велосипедной инфраструктуры.