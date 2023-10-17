Васильев намекнул на возможное возвращение на Первый канал Историк моды Васильев сообщил о возобновлении переговоров с Первым каналом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Историк моды Александр Васильев заявил NEWS.ru, что ведет переговоры с Первым каналом о возвращении в шоу «Модный приговор». По данным СМИ, съемки программы начнутся в конце октября.

Со мной ведут переговоры, но больше ничего сказать не могу, — сказал Васильев.

Историк моды добавил, что сейчас у него полно проектов, в частности выездная школа. Также Васильев делает выставки во многих странах мира.

Ранее сообщалось, что «Модный приговор» скоро появится в телевизионном эфире Первого канала. Съемки пройдут в конце октября. Отмечается, что в шоу вернется Юлия Барановская, также обсуждается участие Эвелины Хромченко. По данным KP.RU, Васильева не будет в «Модном приговоре» из-за «антипатриотичных высказываний».

Васильев в разговоре с NEWS.ru признался, что рад возвращению программы «Модный приговор» в эфир Первого канала. Он заявил, что не обижен и не расстроен, что не будет ведущим шоу. Васильев рад, что мода не умерла, несмотря на уход из жизни Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина, и возобновляется новая программа.