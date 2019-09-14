Зачастую бытует мнение, что люди попадают в поле зрения Интерпола лишь в том случае, если являются оружейными баронами, террористами или торговцами наркотиками. Но это не так. Международная полиция только кажется инструментом правосудия в борьбе с опасными преступниками, но при детальном изучении этого органа становится понятно, что здесь далеко не всё так однозначно. Подробности — в материале News.ru.

Интерпол — какой он?

О работе организации по поиску преступников слагают легенды, снимают фильмы и рассказывают много интересных историй, но большинство из них они не соответствуют действительности. На деле Интерпол не участвует в расследованиях и не содержит штат собственных агентов, не занимается сыском.

Интерпол — механизм, система международного сотрудничества в борьбе с транснациональной преступностью. Организация предоставляет правоохранительным органам набор инструментов и возможностей для координации совместных действий. Среди них — защищённая коммуникационная сеть, базы данных, международные уведомления.

Как пояснил News.ru член Инвестиционно-миграционного совета в Женеве, учредитель компании «Второй паспорт» Юрий Моша, вместо этого сотрудники Интерпола работают с многочисленными базами данных и предоставляют информацию по требованию правоохранительных органов каждой из 192 стран, которые являются членами организации. В этих странах есть национальные центральные бюро (НЦБ), куда блюстители порядка направляют информацию. В Интерполе её изучают и присваивают соответствующую категорию опасности (цветовой угол):

«жёлтый» — человек пропал без вести;

«синий» — обвиняемый или осуждённый скрылся и необходимо установить его местоположение;

«зелёный» — люди, представляющие потенциальную опасность, по мнению правоохранительных органов той или иной страны (рецидивисты, активные члены банд, опытные мошенники, уже попадавшиеся ранее, и другие преступники);

«красный» — разыскивается для ареста и последующей выдачи стране по запросу.

«Красная» маркировка означает, что сотрудники Интерпола координируют действия своих коллег таким образом, чтобы как можно быстрее задержать и выдать преступника тому государству, которое его разыскивает.

interpol.int

Интерпол эффективно справляется с несговорчивыми предпринимателями

К сожалению, Интерпол уже давно является инструментом наказания не только настоящих преступников, но и честных людей, которые не угодны власти. Так, во времена правления Адольфа Гитлера службу возглавлял его помощник, использующий своё влияние для поимки опасных для фашистского режима людей.

С тех пор, утверждает Юрий Моша, мало что изменилось и государства прибегают к помощи Интерпола, когда нужно вернуть и перемолоть в жерновах очередного журналиста-правдоруба или же упрямого предпринимателя, не желающего отдавать свой бизнес.

Шантаж, взятки, незаконное преследование — вот лишь малая часть дел, которые проводятся благодаря поддержке Интерпола, пусть даже там о низменных мотивах ничего и не знают. Юрий Моша член Инвестиционно-миграционного совета в Женеве

Случаи, когда на бизнесменов фабрикуют уголовные дела, довольно часты. И если это всё же произошло и человек пытается покинуть территорию государства, то страны, состоящие в Интерполе, угрожают ему преследованием при въезде на их территорию. А правосудие всегда готово обвинить и осудить предпринимателя на его родине. Получается замкнутый круг.

При этом, как утверждают эксперты, сотрудники Интерпола иногда могут и не проверить правдивость сведений, поступающих от стран, входящих в организацию. Вот и получается, что, например, в США человека выдают после детального разбирательства лишь в том случае, если он действительно совершил преступление, а не является жертвой преступления. Интерпол же действует прямо противоположным образом.

Что делать, если вас преследует Интерпол?

Находясь в России, можно попытаться повлиять на процесс и совершать это надо как можно быстрее. Делается это в несколько этапов:

Обжалование решения следователя по объявлению в розыск в суде.

Ходатайство в Генеральную прокуратуру. Просьба провести проверку на предмет экстрадиции и контроль за её выполнением (информация по человеку должна быть обновлена в базе данных ГИАЦ МВД) поможет отменить поиски и проверки личности в РФ.

Жалоба в Комиссию контроля за интерпол-архивами. Действия независимого подразделения Интерпола помогут удалить неправдивые сведения из базы международного агентства.

При нахождении за пределами РФ необходимо обратиться к адвокату, который будет действовать в соответствии с национальными особенностями правосудия.

Но прежде следует завершить все дела, способные бросить тень на вашу репутацию. Например, судебные споры с деловыми партнёрами, процессы ликвидации бизнеса, незакрытые контракты. Затем надо приступить к изучению вопроса — убедиться в возможности въезда на территорию других государств (нередко информация имеется в открытом доступе), запросить выписку из упомянутого выше ГИАЦ МВД, и если своё имя там будет найдено, необходимо немедленно начинать процесс обжалования действий прокурора или следователя, обратившись в суд.

Служители Фемиды зачастую даже не направляют повестку на допрос до объявления человека в розыск, а такое преследование полностью незаконно.

Jairo Cajina/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Получение политического убежища

Получение политического убежища является одним из способов забыть о коррумпированности судебной и правоохранительной систем и уехать строить новую жизнь. Обзавестись новым гражданством можно почти во всех государствах, но для этого действуют определённые условия. Скажем, прожить некоторое время в стране и сдать экзамен, говорит Юрий Моша. Например, в США после получения green card для политического убежища на полноценное гражданство можно подавать лишь спустя пять лет. При этом никто не будет «валить» вас каверзными вопросами, но язык и минимальное знание истории страны просто необходимы.

Наиболее «тёплыми» странами для получения гражданства являются США и Великобритания — как по уровню жизни, так и по количеству предоставленных политических убежищ, в том числе и для россиян. Из стран Евросоюза лидируют Швеция, страны Балтии, а в последнее время к этой группе примкнула и Франция.

Для того чтобы получить убежище, предстоит доказать, что вы подвергаетесь незаконному преследованию со стороны властей. После того, как вам его предоставят, сотрудники Интерпола обязаны снять с вас все обвинения, но и тут есть вариант дополнительной подстраховки.

Параллельно с ожиданием убежища можно вести переговоры с Интерполом и пытаться доказать факт незаконного преследования со стороны властей и то, что сама международная полиция просто используется как инструмент давления. В ряде случаев это получалось сделать и с человека снимали обвинение.

Однако надо быть готовым к тому, что на слово Интерпол никому не поверит, поэтому необходимо подготовить пакет доказательств, а также подробно объяснить сложившуюся ситуацию.

Работает розыск

Генерал-лейтенант милиции в отставке Александр Михайлов пояснил News.ru, что если человека объявляют в розыск через Интерпол, то эта организация и будет его искать. Но сам по себе Интерпол не может снять обвинение с разыскиваемого, он не имеет возможности отменить решение суда по аресту, которое вынесено какой-либо из стран.

Интерпол — это такая структура, которая занимается координацией и розыском преступников. Они как штаб-квартира получают запрос от той или иной страны с указанием определённых обстоятельств расследования разыскиваемого лица. После этого следует рассылка в национальное бюро Интерпола, которое соответственно рассылает эти же документы по своим правоохранительным органам и спецслужбам. Вот, собственно, схема такая. Поэтому Интерпол как таковой не определяет — арестовывать человека или нет. Это не суд. Он выполняет запрос страны, которая к нему обратилась. Александр Михайлов генерал-лейтенант милиции в отставке

Ориентировки «улетают» по национальным бюро, а каждая страна, куда в национальное бюро поступила информация, передаёт их в правоохранительные органы. И в случае попадания человека в поле зрения полиции принимается решение по его задержанию.

Генерал-лейтенант милиции в отставке подчеркнул, что сотрудники Интерпола отбирают основания, по которым разыскивается человек. То есть если там видят, что как таковых оснований по материалам дела недостаточно, то страна будет определять — надо ли задерживать человека. Но тем не менее они сориентируют ту же самую Россию, что разыскиваемый человек обнаружен и живёт по определённому адресу и в случае предоставления дополнительных сведений или полномочий будут применены меры к нему.

«Но любая страна при выдаче преступников руководствуется своими нормами. То ли выдавать по этой статье, то ли не выдавать вообще по каким-то там причинам. Поэтому Интерпол — это в основном координатор поиска», — сообщил Михайлов.

Однако могут быть всякие технические ошибки — например, устаревшие базы данных Интерпола, подтверждает Михайлов. По его словам, в том случае если подозреваемый чувствует свою невиновность, то он должен выходить на контакт с теми органами, которые его разыскивают. Без этого его никто с учёта по розыску не снимет. В этой связи оправдываться ему надо не перед Интерполом, а перед той страной, которая его разыскивает.

Franz-Peter Tschauner/dpa/Global Look Press

Юридический аспект

Со своей стороны адвокат правового центра «Человек и закон» Александр Спиричев пояснил News.ru, что если человека разыскивает Интерпол, значит, в определённой стране к нему появился «интерес» в правоохранительных органах.

На него, возможно, возбуждено уголовное дело, и он объявлен в розыск, — сказал адвокат.

По его словам, сам факт нахождения в розыске по линии Интерпола — не приговор. Арест и экстрадицию можно предотвратить.

А юрист Александр Желватых пояснил порталу, что полномочия у Интерпола весьма ограничены.

Основная их задача — составление международных баз данных преступников, фальшивых документов, отпечатков пальцев и т. д., которыми может пользоваться полиция страны — участника Интерпола. Александр Желватых юрист

Чтобы попасть в розыск Интерпола, подчёркивает юрист, нужно совершить некое тяжкое преступление и сбежать за границу. Однако при этом не исключён и риск ошибки следователя: к примеру, был случай, когда предприниматель уехал из России в Азию по семейным обстоятельствам, на родине в отношении него возбудили уголовное дело по признакам мошенничества на основании отзывов о его компании в Интернете. Поскольку его не было в России, он был объявлен в международный розыск.

Процедура обжалования розыска затруднена и фактически напрямую не урегулирована, сетует юрист. В теории есть возможность обжалования действий Интерпола в Европейском суде по правам человека, но нужно помнить, что в этом случае необходимо будет доказать политический характер дела. Наиболее вероятной возможностью обжалования будет оспаривание, к примеру, задержания по законодательству государства, по запросу которого разыскивался человек. Но это будет возможно уже после выдачи гражданина государству.