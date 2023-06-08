В «Туризм.РФ» рассказали, сколько времени уйдет на перестройку отрасли «Туризм.РФ»: на перестройку туристической отрасли в России уйдет не менее трех лет

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

На перестройку туристической отрасли в России уйдет не менее трех лет, поскольку на реализацию каждого конкретного проекта в среднем тратится от трех до пяти лет, заявил NEWS.ru на форуме «Путешествуй» исполнительный директор АО «Корпорация Туризм.РФ» Сергей Красноперов. По его словам, сроки реализации каждого проекта зависят от его сложности. Он отметил, что лидером среди воплощения наработок в жизнь являются Пермский и Краснодарский края. При этом некоторые регионы вообще не трудятся над созданием новых проектов, подчеркнул эксперт.

На создание одного туристического проекта уходит время, нам нужно его придумать, спланировать, запроектировать и построить. В зависимости от масштаба проекта, на реализацию таких проектов уходит от трех до пяти лет. <...> Есть регионы, которые берут по два-три проекта, а есть — ни одного проекта. Пермский край лидирует, конечно, Краснодарский край, допустим, конечно, там много проектов, горнолыжные курорты и морские. Сейчас 57 регионов, которые хотят развивать свою инфраструктуру, — поделился Красноперов.

По его словам, каждый регион России по-своему уникален, и в каждом есть, что посмотреть. Основная проблема заключается в плохой транспортной доступности отдельных туристических зон, подчеркнул специалист. Кроме этого он отметил, что во многих субъектах плохо развита туристическая инфраструктура. По мнению Красноперова, заняться устранением этих проблем должна специальная команда, которая будет взаимодействовать с институтами развития, инвесторами и другими.

Для того чтобы снять препятствия в регионах, должна быть команда, которая должна этими проектами заниматься и продвигать, взаимодействовать с институтами развития, с инвесторами, делать маркетинговые исследования и статистику, зачем люди сюда приехали, что им не хватает и т. д. И с этим результатом они должны выходит к нам и говорить: «У нас есть 1, 2, 3 пункты, это нам нужно, это нет, нам нужны финансы. Задача правильных команд в регионах, — утверждает исполнительный директор АО «Корпорация Туризм.РФ»

Он также отметил, что по сравнению с прошлым годом в России растет турпоток, и с этим согласны инвесторы. Желание посещать соседние регионы у россиян тоже увеличивается, подчеркнул Красноперов.

Открытие Российского туристического форума «Путешествуй!», организованного при поддержке Фонда Росконгресс, состоялось 8 июня в Москве. В рамках торжественной части к участникам обратился заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Он рассказал, что свой туристический потенциал в рамках форума представят около 60 российских регионов и несколько дружественных стран, таких как Киргизия, Куба и Узбекистан.