В СПЧ ответили Гурулеву на идею «уничтожить гниль», не поддержавшую Путина Меркачева: Гурулев вредит президенту призывами об «уничтожении гнили»

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Ева Меркачева

Депутат Андрей Гурулев, призывающий к «уничтожению гнили», не поддерживающей президента, лишь вредит главе государства Владимиру Путину, заявила NEWS.ru член СПЧ Ева Меркачева. Она напомнила, что сам российский лидер никогда и никого не оскорблял.

Хотелось бы ему сказать, что он такими ненавистническими высказываниями только вредит президенту. Глава государства никогда никого не оскорблял, — отметила Меркачева.

Правозащитница также решила напомнить депутату об уроках истории. По ее словам, все, кто призывал к репрессиям, в результате становились их первыми жертвами.

Я бы ему напомнила историю: все, кто призывал к репрессиям, потом сами становились их жертвами. Жаль, что мы так ничему и не научились. Любые репрессии, но в первую очередь сталинские. Ну, мне кажется, не нам его учить, если его родители и школа не научили, — добавила член СПЧ.

Гурулев призвал к «уничтожению гнили» в эфире шоу Владимира Соловьева. Он заявил, что людей, не поддерживающих президента, необходимо «если не изолировать, то хотя бы как-то уничтожить». Он уточнил, что речь идет о чуть более чем 20% населения, которое, согласно опросу ВЦИОМа, не одобряет деятельность российского президента.