В Союзе туриндустрии назвали причины упразднения Ростуризма Глава РСТ Барзыкин: упразднение Ростуризма связано с оптимизацией структуры федеральных органов

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Упразднение Ростуризма связано с целью повышения эффективности деятельности и оптимизации структуры федеральных органов, заявил в беседе с NEWS.ru глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. По его мнению, данное решение не связано с общей деятельностью ведомства, но в условиях экономической и политической ситуации необходимо оптимизировать все ресурсы в единую структуру.

Все говорили, что нужно отдельное министерство по туризму, а получается, что Ростуризм интегрировали в Минэкономразвития, видимо, сейчас время диктует такое решение. Здесь есть, конечно, плюсы определенные, потому что весь потенциал министерства будет работать на имеющиеся программы, цели и задачи. Надеюсь, что в этом плане организационный и финансовый потенциал будет усилен. Но есть и минусы, можно в таком значимом министерстве оказаться не на первом, втором и даже не на третьем плане в приоритетах, так как есть серьезные экономические задачи, — считает Барзыкин.

Глава РСТ отметил, что руководство страны четко и ясно определило туризм в приоритетах, в этой отрасли есть национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства». и программа развития, поэтому с Минэкономразвития спрос будет выше. По словам Барзыкина, только практика определит характер данных изменений.

Президент России Владимир Путин упразднил Ростуризм, функции ведомства будут переданы Минэкономразвития, которое с 20 октября дня будет заниматься выработкой и реализацией государственной политики и нормативно-правовым регулированием в сфере туризма и туристской деятельности, координацией деятельности по реализации приоритетных направлений государственного регулирования туристской деятельности в Российской Федерации, оказанием государственных услуг, управлением государственным имуществом.