В ШОС объяснили, что дало присоединение Белоруссии к организации Замгенсека ШОС назвал присоединение Белоруссии одним из главных событий

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Сохаил Хан

Белоруссия стала 10-м членом Шанхайской организации сотрудничества по итогам прошедшего саммита, в рамках которого также было заключено несколько договоров о сотрудничестве с республикой, отметил заместитель генерального секретаря ШОС Сохаил Хан в ходе международной выставки ИННОПРОМ-2024. Это событие можно назвать одним из главных достижений прошедшей встречи. По его словам, также были заключены договоры о торгово-экономическом и промышленном взаимодействии, а также о новых стратегиях развития энергетической совместной деятельности, передает корреспондент NEWS.ru.

По итогам саммита одним из главных итогов стало завершение процедуры вступления Республики Беларусь в организацию, в результате чего состав ШОС увеличился до 10 государств, — заявил Хан.

Ранее политолог Наталия Елисеева заявила, что после вступления Белоруссии в состав Шанхайской организации сотрудничества Россия сможет наблюдать за контактами Минска с Пекином. Она напомнила, что президент республики Александр Лукашенко давно взаимодействует с партнерами из КНР. Она также добавила, что после пополнения ШОС также пройдет расширение инвестиций, более широкое сотрудничество не только с Москвой, но и с другими государствами-участниками.