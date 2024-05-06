В розыск объявлен экс-министр внутренних дел Украины МВД России объявило в розыск экс-министра внутренних дел Украины Арсена Авакова

Фото: Hennadii Minchenkoukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Арсен Аваков

МВД России объявило в розыск экс-министра внутренних дел Украины Арсена Авакова (2014–2021), следует из карточки розыска в базе ведомства. Его разыскивают по уголовной статье, но не указывается, по какой именно.

Бывший глава Совета нацбезопасности Украины Алексей Данилов и экс-глава Министерства иностранных дел страны Павел Климкин ранее были объявлены в розыск по одной из статей Уголовного кодекса РФ. Не указано, в каком именно преступлении они подозреваются. Павла Климкина разыскивают и на родине.

Политолог Сергей Марков допустил, что объявление МВД России в розыск экс-лидера Украины Петра Порошенко и действующего президента этой страны Владимира Зеленского говорит о подготовке РФ к обсуждению возможного мирного договора. Он не исключил, что РФ потребует признать все указы обоих государственных деятелей нелегитимными. По его словам, Москва не станет добиваться их выдачи, так как никто на это не пойдет.

Петр Порошенко назвал объявление его в розыск МВД России почти боевой наградой «за патриотизм и любовь к Украине». Политик похвастался, что его деятельность в последние годы получила высокую оценку. Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Павлюк был объявлен в розыск МВД России 4 мая по уголовной статье. Какой именно — также не уточняется.