В Росстате назвали регионы, где россияне меньше всего жалуются на здоровье

https://static.news.ru/photo/d31cb054-3971-11eb-bb9b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Mikhailov/Global Look Press

Большинство жителей России оценивают состояние своего здоровья как хорошее (47,3%). Около трети россиян (35,7%) полагают, что их самочувствие заслуживает удовлетворительной оценки. С такими данными исследования Росстата за 2019 год ознакомился NEWS.ru.

Наибольшая доля людей, которые считают своё здоровье хорошим, отмечается в Республике Тыва (70,1%), Чукотском (61%) и Ненецком (56,9%) автономном округах, Бурятии (56,6%) и Татарстане (55,5%).

Вместе с тем, каждый десятый россиянин (9%) уверен, что его состояние — очень хорошее. Особенно много таких жителей в Ингушетии (35,2%), Чечне (23,5%), Дагестане (18,2%), Северной Осетии (18,2%) и Ханты-Мансийском автономном округе (14,6%).

Однако есть и те, кто чувствует себя плохо — таких в стране 6,9%. Больше всего в Липецкой (11,3%), Орловской (10,9%), Белгородской (10,2%), Воронежской (10%) и Брянской (9,8%) областях.

При этом оценивающие своё здоровье, как очень плохое (0,9% от общего числа россиян) превалируют в Карачаево-Черкесии (2%), Брянской (1,7%), Ивановской (1,7%), Смоленской (1,6%) и Тульской (1,5%) областях.

На показатели самооценки здоровья людей влияют социально-психологические факторы, полагает зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин.

Например, может сказываться состояние экономики и уровня здравоохранения в субъекте. Однако они не обязательно сопоставимы с реальным положением дел, отметил депутат в беседе с NEWS.ru.

Липецкая, Белгородская области — это области , в общем-то, не слишком депрессивные. Там развита инфраструктура — в Белгородской области. Там 29 лет был прекрасный губернатор Савченко. Который понастроил и школ, и спортивных центров. А они какие-то ипохондрики, оказывается. Десять процентов из них считают, что у них плохое здоровье. Здоровье человека — это не только отсутствие болезней, но и полное социально-психологическое благополучие. Человек, который брызжет оптимизмом, даже, если у него какие-то болячки есть, он их просто не будет замечать, — пояснил он.

Как добавил парламентарий, влиять на самооценку здоровья могут и этнокультуральные факторы. Например, в Ингушетии считается, что нельзя потреблять алкоголь и табак, мужчине следует ходить в спортивный зал и заниматься борьбой.

Ранее NEWS.ru писал, что одна из наиболее значимых опасностей новогодних каникул — возможность получить обморожение на фоне алкогольного опьянения. Кроме того, во время праздников есть и другие риски для здоровья, рассказала терапевт.