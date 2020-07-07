В России за сутки выявлено 6562 новых случая заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/61c6e1f4-c0ef-11ea-a797-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России за минувшие сутки выявлено 6562 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в 84 регионах. 27,6% из них не имели клинических проявлений заболевания.

Таким образом, общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 700 792, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением новой инфекции.

Также зарегистрировано 173 смерти от вируса, 8631 пациент полностью выздоровели.

В тройку регионов по числу заболеваний вошли Москва (621 случай), Санкт-Петербург (295 случаев), Ханты-Мансийский автономный округ (268 случаев).

Число выявляемых случаев уже 13 дней не превышает 7 тысяч. Суточный прирост в относительном выражении второй день подряд не превышает 0,9%.

Количество продолжающих на данный момент лечение снизилось и составляет 217 614 (31%).

По состоянию на среду, 8 июля, в мире коронавирусом заразились более 11,9 млн человек, свыше 547 тысяч умерли и более 6,9 млн излечились. Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — более 3 млн заболевших, на втором Бразилия — более 1,6 млн, на третьем Индия — более 744 тысяч заболевших.

Как ранее писал NEWS.ru, медицинская помощь при возникновении и массовом распространении опасных заболеваний будет оказываться как в профильных отделениях больниц, так и в перепрофилируемых стационарах. Постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.