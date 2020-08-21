В России за сутки выявили 4852 новых случая заражения COVID-19

https://static.news.ru/photo/df4e8d42-e517-11ea-bc14-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

За прошедшие сутки на территории России медицинские специалисты выявили ещё 4852 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 23 августа сообщили в федеральном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19 по стране.

Новые заболевшие были выявлены в 83 регионах РФ. У 1147 заражённых, что составляет 23,6% от суточного прироста, болезнь проходит без клинических симптомов. Как отметили в оперштабе, всего с начала пандемии в России коронавирусом заразились 956 749 человек в 85 регионах.

За последние 24 часа в РФ скончались 73 пациента с ранее диагностированным COVID-19. В общей сложности жертвами инфекции стали 16 383 россиянина.

Кроме того, в течение прошедших суток из российских больниц по выздоровлении выпили 3162 пациента, вылечившихся от коронавируса. Всего в стране с болезнью справились 770 639 граждан.

За минувшие сутки в российской столице коронавирус подтвердился ещё у 611 человек. Общее число выявленных случаев достигло 257 124.

Как ранее писал NEWS.ru, в России с начала пандемии специалисты провели более 34,4 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции нового типа.

В настоящий момент из-за подозрения на коронавирус под наблюдением медицинских специалистов находится 218 761 россиянин.