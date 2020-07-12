В России за сутки от коронавируса умерли 130 человек

https://static.news.ru/photo/fe78356c-c418-11ea-9497-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России за минувшие сутки от коронавирусной инфекции умерли 130 человек. Таким образом, общее число летальных исходов в стране достигло отметки в 11 335.

Об этом сообщили в оперативном штабе по противодействию COVID-19.

Также за сутки в 84 регионах страны было выявлено 6615 новых случаев инфицирования, 22,5% их них не имели клинических проявлений. Всего число заболевших COVID-19 в РФ достигло 727 162 человек.

При этом 3615 пациентов вылечились. Всего за период пандемии в России вылечились 501 061 человек.

По состоянию на воскресенье, 12 июля, в мире коронавирусом заболели более 12,7 млн человек. Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — более 3,2 млн заболевших, на втором Бразилия — более 1,8 млн, на третьем Индия — более 849 тыс.

Как писал NEWS.ru, в Москве наблюдается незначительный прирост новых случаев COVID-19. За последние сутки этот диагноз поставили 679 пациентам, накануне 678, днём ранее 637, а в минувший четверг, 9 июля, число заболевших было рекордно низким: 568.