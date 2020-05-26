В январе-марте было предварительно расследовано 6,38 тысячи преступлений, которые совершили организованный преступные группы. Это на 12% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (5,69 тысячи). С такими данными МВД ознакомился NEWS.ru.

Выше всего цифры по этому показателю в Москве (2,61 тысячи), Челябинской (687), Оренбургской (257), Московской (222) и Калужской (194) областях.

В то же время в ряде регионов зарегистрированы нулевые значения по числу таких предварительно расследованных преступлений. В частности, в Чукотском и Ненецком автономных округах, Еврейской автономной области, Бурятии, Адыгее, Карачаево-Черкесии и Новгородской области.

Рост показателей может быть связан с более эффективной работой правоохранителей, полагает полковник милиции в отставке, бывший сотрудник ГУУР МВД СССР Евгений Черноусов.

Больше стали выявлять сотрудники правоохранительных органов, расследовать. Расследования — это уголовные дела, которых оказалось больше. Это можно считать положительным показателем работы. Рост незначительный, тем не менее по нему можно оценить работу правоохранителей, оперативников и следователей, — пояснил Черноусов NEWS.ru.

В столице концентрируются финансовые ресурсы — это привлекает такие группы, добавил полковник. По его словам, в Оренбургской области факторами действия организованной преступности выступает наркотрафик и безработица. Тогда как в Челябинской области в банды объединяются молодые люди из-за плохой экономической ситуации и проблем с трудоустройством.

Как ранее сообщили в министерстве, с начала года в России сократилось число уличных и совершённых иностранными гражданами преступлений. В ведомстве подчеркнули, что не оправдались опасения некоторых экспертов о возможном росте правонарушений среди мигрантов из-за ограничений на фоне распространения коронавируса.