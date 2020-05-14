В России сократилась преступность среди мигрантов

https://static.news.ru/photo/35fdf4ce-95b4-11ea-a646-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По данным МВД, с начала года в России сократилось число уличных преступлений и преступлений, совершённых иностранными гражданами. В ведомстве подчеркнули, что опасения некоторых экспертов относительно того, что ограничительные меры могут спровоцировать рост правонарушений среди мигрантов, не оправдались.

Количество преступлений, совершённых на улицах, площадях, в парках и скверах, уменьшилось на 7,1%. А количество преступлений среди иностранных граждан снизилось на 1,2%, — сообщили ТАСС в пресс-центре МВД.

Вместе с тем, количество IT-преступлений, совершённых за четыре месяца, увеличилось в РФ более чем на 82%. Это значительно повлияло на увеличение общего количества зарегистрированных преступлений (+0,8%).

Как писал NEWS.ru, среди опрошенных жителей Москвы, имеющих российское гражданство, 32% потеряли работу или были отправлены в неоплачиваемый отпуск, среди приезжих из других стран — в столице таких 54%. Потеряли все источники дохода 32% мигрантов, в то время как среди москвичей-россиян таких 17%. Лишь примерно каждый десятый гастарбайтер сообщил, что его финансовое положение не изменилось. Говоря о возможном росте преступности среди мигрантов в условиях пандемии, исследователи утверждают, что «хотя можно предположить некоторое увеличение количества имущественных преступлений со стороны данной категории лиц, ожидания взрывного роста преступности среди трудовых мигрантов не являются оправданными».